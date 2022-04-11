Захватчики безуспешно штурмовали Северодонецк, а среди жителей Херсона распространяют роспропаганду, - Генштаб

Тем временем оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет.

Захватчики безуспешно штурмовали Северодонецк, а среди жителей Херсона распространяют роспропаганду, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

РоSSийские оккупационные войска пытались штурмовать Северодонецк, но успеха не имели. А среди жителей Херсона и области распространяют информационные бюллетени с искаженной информацией о ходе боевых действий.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По информации командования, роSSийские оккупанты на Южнобужском направлении пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Также в подразделениях противника наблюдают неединичные случаи дезертирства.

"Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственно обоснование так называемой "специальной военной операции" роSSийских оккупантов, навязываемых гражданам Украины социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в роSSийской федерации, осуществляют распространение информации о роSSийских телеграм-каналах, в которых распространяется якобы "достоверная" информация", - рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

На временно занятых территориях Запорожской области оккупанты сформировали мобильные патрули и посты из мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Чтобы оперативно пополнить роSSийские подразделения, оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации мужчин в возрасте до 65 лет. Военнослужащие страны-агрессора проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам с целью выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

"Вместе с тем в Алчевске с началом боевых действий среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в городе Донецк с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", - отметили в Генштабе ВСУ.

Среди личного состава оккупационных подразделений во временно оккупированном Крыму распространяется информация, что Вооруженные Силы планируют контрнаступление в Херсонской области; предполагается, что оно будет успешным, потому украинские войска зайдут на полуостров.

Что касается других направлений, то в Генеральном штабе сообщили – на Слобожанском противник продолжает частично блокировать Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

При обстреле Попасной РоSSия применила тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки оккупационных войск продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели.

В Мариуполе захватчики производят штурмовые действия в отдельных районах города.

Напомним, роSSийские военные днем 11 апреля снова обстреляли жилые дома Лисичанска. Разрушены четыре дома, пострадали три человека.

Сегодня спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что вопрос наступления на Киев будет зависеть от боевых действий на востоке.

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