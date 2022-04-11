Захватчики безуспешно штурмовали Северодонецк, а среди жителей Херсона распространяют роспропаганду, - Генштаб

Тем временем оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет.

РоSSийские оккупационные войска пытались штурмовать Северодонецк, но успеха не имели. А среди жителей Херсона и области распространяют информационные бюллетени с искаженной информацией о ходе боевых действий.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По информации командования, роSSийские оккупанты на Южнобужском направлении пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Также в подразделениях противника наблюдают неединичные случаи дезертирства.

"Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственно обоснование так называемой "специальной военной операции" роSSийских оккупантов, навязываемых гражданам Украины социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в роSSийской федерации, осуществляют распространение информации о роSSийских телеграм-каналах, в которых распространяется якобы "достоверная" информация", - рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

На временно занятых территориях Запорожской области оккупанты сформировали мобильные патрули и посты из мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Чтобы оперативно пополнить роSSийские подразделения, оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации мужчин в возрасте до 65 лет. Военнослужащие страны-агрессора проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам с целью выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

"Вместе с тем в Алчевске с началом боевых действий среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в городе Донецк с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", - отметили в Генштабе ВСУ.

Среди личного состава оккупационных подразделений во временно оккупированном Крыму распространяется информация, что Вооруженные Силы планируют контрнаступление в Херсонской области; предполагается, что оно будет успешным, потому украинские войска зайдут на полуостров.

Что касается других направлений, то в Генеральном штабе сообщили – на Слобожанском противник продолжает частично блокировать Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.

В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

При обстреле Попасной РоSSия применила тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки оккупационных войск продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели.

В Мариуполе захватчики производят штурмовые действия в отдельных районах города.

Напомним, роSSийские военные днем 11 апреля снова обстреляли жилые дома Лисичанска. Разрушены четыре дома, пострадали три человека.