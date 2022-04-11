Захватчики безуспешно штурмовали Северодонецк, а среди жителей Херсона распространяют роспропаганду, - Генштаб
Тем временем оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет.
РоSSийские оккупационные войска пытались штурмовать Северодонецк, но успеха не имели. А среди жителей Херсона и области распространяют информационные бюллетени с искаженной информацией о ходе боевых действий.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
По информации командования, роSSийские оккупанты на Южнобужском направлении пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Также в подразделениях противника наблюдают неединичные случаи дезертирства.
"Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственно обоснование так называемой "специальной военной операции" роSSийских оккупантов, навязываемых гражданам Украины социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в роSSийской федерации, осуществляют распространение информации о роSSийских телеграм-каналах, в которых распространяется якобы "достоверная" информация", - рассказали в Генеральном штабе ВСУ.
На временно занятых территориях Запорожской области оккупанты сформировали мобильные патрули и посты из мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.
Чтобы оперативно пополнить роSSийские подразделения, оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации мужчин в возрасте до 65 лет. Военнослужащие страны-агрессора проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам с целью выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.
"Вместе с тем в Алчевске с началом боевых действий среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в городе Донецк с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших", - отметили в Генштабе ВСУ.
Среди личного состава оккупационных подразделений во временно оккупированном Крыму распространяется информация, что Вооруженные Силы планируют контрнаступление в Херсонской области; предполагается, что оно будет успешным, потому украинские войска зайдут на полуостров.
Что касается других направлений, то в Генеральном штабе сообщили – на Слобожанском противник продолжает частично блокировать Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов.
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