В "ДНР" угрожают использовать химическое оружие против защитников Мариуполя

Предлагают заблокировать "Азовсталь" и "обратиться к химическим войскам", информирует ZN.ua.

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© gur.gov.ua

Представитель так называемой "ДНР" боевик Эдуард Басурин предложил роSSийским оккупантам заблокировать украинских военных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе и осуществить химическую атаку против них. Об этом сообщило роSSийское пропагандистское медиа РИА Новости.

По его словам, штурмовать подземные укрепления предприятия бессмысленно.

"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет", — заявил боевик.

Вместо этого он предложил "обратиться к химическим войскам".

"Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы - в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", — сказал Басурин

Перед этим главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в районе завода "Азовсталь" "блокированы не менее 1,5 тысячи украинских боевиков".

Ранее роSSийские военные повторно обстреляли цистерну с азотной кислотой возле Рубежного в Луганской области.


Максим Царук, ZN.ua

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