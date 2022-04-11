Внук Виктора Ющенко уехал из Украины

Война принесла не только разрушения и смерть, но и остановила привычную жизнь тысяч украинцев. Многие дети не могут ходить в школу, студенты не посещают университеты, повис огромный вопрос с поступлением и родители не знают, что им делать дальше. А потому многие отправляют своих наследников в европейские ВУЗы, как и бывший президент Украины.

Стало известно, что Виталина Ющенко – дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, решила отправить своего 17-летнего сына на обучение в Канаду.

Дочь политика рассказала, что с начала войны и вплоть до 40-го дня она всей семьей находилась дома в Киеве . Виталина Ющенко вместе с детьми делала все, чтобы помочь нуждающимся и сотрудничала с волонтерской компанией Ukraine Alive 2022.

"Мои дети также делали большую работу, они были собраны, послушны, соблюдали все договоренности и молились вместе со мной за всех, кто не мог уехать из оккупированных городов", - отметила дочь Ющенко.

Однако теперь встал вопрос будущего ее детей, в частности старшего сына, который окончил 11 класс. Виктор планировал поступать в Институт международных отношений Киевского национального университета имени Шевенко. Что будет дальше в Украине, пока неизвестно, а потому семья Виктора Ющенко приняла решение отправить детей на обучение за границу.

"Друзья моих родителей из Канады, с которыми нас связывает давняя дружба, предложили Виктору прилететь в Торонто на учебу. Конечно, мы долго не думали, сели втроем в машину и поехали в Вену, чтобы отправить Виктора на учебу. Виктор уже в Торонто! Спасибо родным людям за помощь и поддержку в эти трудные для каждой украинской семьи дни. Ваше гостеприимство, забота и любовь – это бесценно! Мы с Виктором будем это помнить всегда", – отметила дочь Виктора Ющенко.

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