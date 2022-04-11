24 сотрудников посольства РФ высылают из Хорватии

Министерство иностранных дел Хорватии попросило покинуть страну 24 сотрудников посольства РФ, 18 из которых – дипломаты, из-за жестокой агрессии РоSSии против Украины, сообщается на сайте хорватского МИД .

РоSSийскому послу вручили ноту, в которой в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях РоSSию информируют о решении Хорватии сократить количество дипломатического и административного персонала посольства РФ в Загребе до уровня посольства Хорватии в Москве.

Хорватия в очередной раз призвала РоSSию немедленно прекратить все военные действия и вывести свои войска по всей территории Украины, а также обеспечить пути эвакуации и гуманитарные коридоры.