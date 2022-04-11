24 сотрудников посольства РФ высылают из Хорватии

Послу РФ вручили ноту.

24 сотрудников посольства РФ высылают из Хорватии

Министерство иностранных дел Хорватии попросило покинуть страну 24 сотрудников посольства РФ, 18 из которых – дипломаты, из-за жестокой агрессии РоSSии против Украины, сообщается на сайте хорватского МИД.

РоSSийскому послу вручили ноту, в которой в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях РоSSию информируют о решении Хорватии сократить количество дипломатического и административного персонала посольства РФ в Загребе до уровня посольства Хорватии в Москве.

Хорватия в очередной раз призвала РоSSию немедленно прекратить все военные действия и вывести свои войска по всей территории Украины, а также обеспечить пути эвакуации и гуманитарные коридоры.

Хорватский МИД подчеркнул, что виновные в военных преступлениях должны быть привлечены к ответственности.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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