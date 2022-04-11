Враг второй раз за день обстрелял Лисичанск, пострадали три человека

Утром после обстрела обнаружили одного погибшего.

Враг второй раз за день обстрелял Лисичанск, пострадали три человека
Лисичанськ
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

РоSSийские военные днем снова обстреляли жилые дома Лисичанска. Разрушены четыре дома, пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Уже не впервые за 11 апреля жилые кварталы Лисичанска охватили вражеские обстрелы. Утром в городе спасатели в разрушенном россиянами доме нашли одного погибшего. К вечеру имеем по меньшей мере трех пострадавших лисичанцев. Спасатели передали людей врачам. Медработники оказывают им помощь. Имеем четыре прямых попадания в дома. Три из них разрушены полностью, один – частично", – сообщил он.

За минувшие сутки на территории городов Северодонецк, Лисичанск и Кременная зафиксировано 26 вражеских обстрелов.

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