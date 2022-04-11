Враг второй раз за день обстрелял Лисичанск, пострадали три человека

Утром после обстрела обнаружили одного погибшего.

РоSSийские военные днем снова обстреляли жилые дома Лисичанска. Разрушены четыре дома, пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Уже не впервые за 11 апреля жилые кварталы Лисичанска охватили вражеские обстрелы. Утром в городе спасатели в разрушенном россиянами доме нашли одного погибшего. К вечеру имеем по меньшей мере трех пострадавших лисичанцев. Спасатели передали людей врачам. Медработники оказывают им помощь. Имеем четыре прямых попадания в дома. Три из них разрушены полностью, один – частично", – сообщил он.

За минувшие сутки на территории городов Северодонецк, Лисичанск и Кременная зафиксировано 26 вражеских обстрелов.