Анализ обломков свидетельствует об использовании такого же типа бомб, какие РФ использует в войне с Украиной.

Авиакатастрофа самолета экс-президента Польши Леха Качиньского в Смоленске произошла в результате взрыва.

Отчет с таким выводом о расследовании причин трагедии обнародовал глава следственного подкомитета Антоний Мацеревич, сообщает польская общественная телекомпания TVP.

Как подчеркнул Мацеревич, трагедии предшествовали два умышленных обмана РоSSии - смена аэропортов и целенаправленное введение польских пилотов в заблуждение. А материалы расследования, свидетельствующие об иной причине, чем взрыв, действительно были манипуляционными и сфабрикованными.

РоSSия, по словам главы следственного подкомитета, запутала расследование авиакатастрофы. А доказательства были намеренно уничтожены, обезображены и изменены во время правления тогдашнего правительства Гражданской платформы-польской народной партии, возглавляемой премьер-министром Дональдом Туском.

Причиной авиакатастрофы, по словам Мацеревича, является взрыв в левом крыле самолета, произошедший в 100 метрах от березы, с которой столкнулся президентский борт. Следствием первого взрыва стал последующий взрыв в центральной части аэрокрыла, в результате которого погибла вся делегация из 96 человек. Следы взрывных материалов, обнаруженные на обломках самолета, исследовали польские и американские учреждения.

Взрывы были подтверждены пятью доказательствами, в частности экспериментами с использованием моделей самолета Ту-154.

Видели или слышали взрыв более 20 очевидцев; Всего в ходе расследования, по словам Мацеревича, его команда допросила в общей сложности 200 свидетелей.

Анализ тел жертв трагедии показал, что у некоторых были обнаружены осколки и частицы самолета - такие повреждения характерны для пострадавших от взрывов, а не от столкновения с землей.

Как сообщает TVP, при осмотре тел по меньшей мере 47% из них имели признаки ожоговых ран, хотя жертвы получили повреждения до того, как их одежда была сорвана взрывом, что является еще одним характерным признаком взрыва.

РоSSийская прокуратура скрыла информацию об обнаружении гексогена и тротила. Их в 89 из 238 проанализированных образцов, в том числе полученных из левого крыла, обнаружила британская лаборатория.

Глава следственного подкомитета отметил, что наличие алюминия свидетельствует об использовании бомбы, вызвавшей термобарический взрыв, создаваемый с помощью термобарического оружия. Мацеревич отметил, что этот же тип оружия (вакуумные бомбы) использует РоSSия во время войны в Украине.

По информации Антония Мацеревича, 11 апреля 2010 года, в день крушения, роSSийские службы разрезали остатки корпуса на части, чтобы скрыть доказательства взрыва и воспрепятствовать эффективному расследованию.

Напомним, в результате викатастрофы самолета Ту-154 в Смоленске погибли президент Польши Лех Качиньский, ряд высших должностных лиц страны, общественных деятелей и представителей духовенства – всего 96 человек. Установлено, что самолет упал в результате взрыва предмета, который был на борту.

24 февраля 2021 года польская комиссия официально заявила, что самолет Качинского был уничтожен взрывчаткой.