Украинские защитники эффектно уничтожили пять вражеских целей на Луганщине: "Самые лучшие"

Украинские защитники эффектно уничтожили пять вражеских целей на Луганщине: "Самые лучшие"

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады показали, как уничтожили пять вражеских целей в Луганской области.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 47-е сутки защищают свою землю от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось не только остановить врага, но и освободить ряд областей от оккупантов. Луганская область остается одной из самых интенсивных направлений. На официальной страничке 57-й отдельной мотопехотной бригады было показано, как защитники Украины уничтожили пять вражеских целей.

"Бойцы одного из отдельных батальонов 57 отдельной мотопехотной бригады зафиксировали массовый *** орков в Луганской области.

Слава Украине!", - написано было в публикации.

Украинцы сразу начали писать комментарии под постом:

"Хорошо было, если бы это было не в одиночку, а в группах. Думаю и греха не было бы", "Слава Украине, Слава ВСУ", "57-я, вы самые лучшие. Береги вас Бог".


Артём Батечко, politeka.net

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