РоSSийские пропагандисты усиливают антиукраинскую и антизападную пропаганду в военных медицинских учреждениях РФ , чтобы убедить раненых солдат вернуться в зону боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в Telegram .

По информации ГУР, сейчас госпитали РФ переполнены военными, получившими ранения разной тяжести в боевых действиях против Украины. Большинство из них не хочет снова участвовать в этой войне, поэтому россияне пытаются изменить их мнение с помощью агитации.

Военно-политическое управление восточного военного округа РоSSии требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты «Комсомольская правда»".

В спецвыпуске разместили постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о "фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины.

Ранее в Минобороны заявили, что РоSSия почти завершила подготовку к наступательной операции на востоке Украины и может начать активные боевые действия в ближайшее время.