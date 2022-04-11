Раненых военных РФ побуждают возвращаться на войну против Украины с помощью фейков — разведка
Им рассказывают о радости украинцев, "освобожденных" россиянами, и о "фейковости" мировых СМИ, информирует
РоSSийские пропагандисты усиливают антиукраинскую и антизападную пропаганду в военных медицинских учреждениях РФ, чтобы убедить раненых солдат вернуться в зону боевых действий. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины в
По информации ГУР, сейчас госпитали РФ переполнены военными, получившими ранения разной тяжести в боевых действиях против Украины. Большинство из них не хочет снова участвовать в этой войне, поэтому россияне пытаются изменить их мнение с помощью агитации.
Военно-политическое управление восточного военного округа РоSSии требует организовать "проведение военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием специального выпуска газеты «Комсомольская правда»".
В спецвыпуске разместили постановочные фотографии радости "освобожденных украинцев", материалы о "фейковости" мировой прессы и о поддержке россиян войны против Украины.
Ранее в Минобороны заявили, что РоSSия почти завершила подготовку к наступательной операции на востоке Украины и может начать активные боевые действия в ближайшее время.