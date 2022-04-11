Хуже только противотанковая мина: куда оккупанты прячут свои "адские машинки"

РоSSийские оккупанты перед отступлением из украинских населенных пунктов минируют все подряд - даже детские игрушки.

Об этом сообщил Telegram-канал "Оперативный ВСУ", информирует Апостроф.

На кадрах видна замаскированная мина МОН-90, ее заряд - 6,2 килограмм пластида. Ее замаскировали под базарную сумку.

Военные и спасатели просят жителей освобожденных территорий соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам.

"Хуже, чем противотанковая мина", - говорится в описании к фото.

Мина МОН-90 начинена поражающими элементами в виде шариков - при взрыве они вылетают в направлении противника в секторе по горизонту 54 градуса на дальность до 90-99 метров.


Евгений Устименко, Апостроф

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