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2022-04-11
Хуже только противотанковая мина: куда оккупанты прячут свои "адские машинки"
РоSSийские оккупанты перед отступлением из украинских населенных пунктов минируют все подряд - даже детские игрушки.
Об этом сообщил Telegram-канал "Оперативный ВСУ", информирует
На кадрах видна замаскированная мина МОН-90, ее заряд - 6,2 килограмм пластида. Ее замаскировали под базарную сумку.
Военные и спасатели просят жителей освобожденных территорий соблюдать осторожность и не приближаться к подозрительным предметам.
"Хуже, чем противотанковая мина", - говорится в описании к фото.
Мина МОН-90 начинена поражающими элементами в виде шариков - при взрыве они вылетают в направлении противника в секторе по горизонту 54 градуса на дальность до 90-99 метров.
Евгений Устименко, Апостроф