РоSSийские военные захватили девять волонтеров, которые вывозили людей из Мариуполя - CNN

Что-то известно только о судьбе четырех из них.

РоSSийские военные захватили девять волонтеров, которые вывозили людей из Мариуполя - CNN
© t.me/polkazov

Девять водителей-волонтеров из группы людей, работавших на мариупольском направлении, были задержаны роSSийскими военными и числятся пропавшими без вести, пишет CNN со ссылкой на представителя группы волонтеров.

«В общей сложности 9 водителей микроавтобусов выехали из Запорожья для эвакуации мирных жителей из осажденного Мариуполя. РоSSийские солдаты остановили их и пытались вынудить переправить автобусы в РоSSию. Когда водители отказались, их взяли в плен», – рассказал глава общественной организации Алексей Воронин.

Он потерял связь со всеми водителями, кроме одного.

«Все они осуществляли эвакуацию людей на направлении Мариуполь-Запорожье, их отправляли в поездки на разные даты – 26, 27 и 31 марта. Связь с ними оборвалась на следующий день после выезда. По словам людей, которых удалось эвакуироваться, роSSийские военные отобрали у водителей транспортные средства с людьми в Мариуполе, эвакуированных увезли в село Никольское, самих водителей забрали. Некоторые из них находятся в СИЗО в Донецке», – добавил волонтер.

Одному из водителей удалось уволиться и по его словам стало известно, что трое пропавших без вести находятся в Донецке. Их допрашивали силовыми методами, плохо кормили и содержали в ужасающих условиях. Всем остальным сказали, что они имеют право содержать до 30 суток.

Группа волонтеров с участием Алексея Воронина объединилась в начале войны для помощи в эвакуации украинцев. Им удалось эвакуировать более 2000 человек и доставить более 200 тонн пищи, гуманитарной помощи и лекарств в окруженный Мариуполь.


Ирина Знась, ZN.ua

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