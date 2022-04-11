"Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня", – Подоляк

Мир в течение многих месяцев знал, что РоSSия готовит новое нападение на Украину и "расстрельные списки" ее граждан. Когда украинские власти просили оружие и санкции, им предлагали эвакуацию и правительство в Zoom.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента, участник переговорной группы с Россией Михаил Подоляк в Twitter .

"Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня", – заявил он.

Подоляк считает, что Путин частично оказался прав в своих расчетах: некоторые политики к тому времени уже приняли для себя решение о сдаче Украины.

"Они были готовы выразить обеспокоенность, ввести полусанкции и продолжать жизнь. Но некоторые были против. Президент Владимир Зеленский и народ", - написал он.

Он подчеркнул, что политикам Евросоюза еще не поздно сделать выбор.

"Время взять ответственность за будущее Европы и отказаться от нефти и газа РФ ", – заявил Подоляк.

Let’s be honest. The world has known that ?? was planning war and preparing «death lists» for ?? for months. When we asked for weapon and sanctions, they offered evacuation and “Zoom-gov”. When we demanded to stop business with ??, they told us Kyiv will fall in three days (1/3) — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 11, 2022