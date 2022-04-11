"Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня", – Подоляк

Вместо оружия и санкций украинской власти предлагали эвакуацию.

"Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня", – Подоляк
Фото: Twitter Михайло Подоляк

Мир в течение многих месяцев знал, что РоSSия готовит новое нападение на Украину и "расстрельные списки" ее граждан. Когда украинские власти просили оружие и санкции, им предлагали эвакуацию и правительство в Zoom.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента, участник переговорной группы с Россией Михаил Подоляк в Twitter.

"Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня", – заявил он.

Подоляк считает, что Путин частично оказался прав в своих расчетах: некоторые политики к тому времени уже приняли для себя решение о сдаче Украины.

"Они были готовы выразить обеспокоенность, ввести полусанкции и продолжать жизнь. Но некоторые были против. Президент Владимир Зеленский и народ", - написал он.

Он подчеркнул, что политикам Евросоюза еще не поздно сделать выбор.

"Время взять ответственность за будущее Европы и отказаться от нефти и газа РФ", – заявил Подоляк.

Let’s be honest. The world has known that ?? was planning war and preparing «death lists» for ?? for months. When we asked for weapon and sanctions, they offered evacuation and “Zoom-gov”. When we demanded to stop business with ??, they told us Kyiv will fall in three days (1/3)

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 11, 2022

Напомним, что запрет на импорт нефти и газа из РоSSии так и не вошел в пятый пакет санкций Евросоюза, некоторые страны которого приносят РФ огромные деньги, платя за энергоресурсы. Украина настаивает на нефтяном и газовом эмбарго и некоторые государства, как Польша и Балтийские страны, начинают отказываться от энергоресурсов РФ самостоятельно.

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