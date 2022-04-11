Сирийский "опыт" не помог: украинский спецназ уничтожил командира и начштаба БТГр

На Донбассе украинские Силы специальных операций уничтожили группировку "кадыровцев", совершавших массовые убийства в Сирии, информирует Апостроф .

Об этом сообщается на странице Командования ССО Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Речь идет о военнослужащих 1-й батальонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии южного военного округа.

Известно, что местом их дислокации считается город Шали, временно оккупированный россиянами Чеченской Республике Ичкерия.

Украинцы уничтожили боевую бронированную гусеничную машину (БМП-3), в которой находился командир БТГр вместе со своим начальником штаба. Выжил только сержант Магомедов, обнаруженный украинскими военными.

Среди членов ликвидированного подразделения оказались многие участники зверств против мирного населения Сирии.

"Как оказалось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими воинами", - отмечается в сообщении.