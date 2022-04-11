ООН, ПАСЕ и другие: ВР будет просить международные организации признать события в Украине геноцидом

Верховная Рада обратится к ООН , Европарламенту, ПАСЕ , Парламентской Ассамблее ОБСЕ , а также правительствам и парламентам иностранных государств с призывом признать события в Украине геноцидом. Для этого депутаты планируют принять заявление "О совершении РоSSийской Федерацией геноцида в Украине", с его текстом можно ознакомиться здесь .

Авторы заявления рассказали, в чем проявляется акт геноцида россиян по отношению к украинцам:

совершении Вооруженными силами РоSSийской Федерации на временно оккупированных территориях Украины массовых зверств (в частности, в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и многих других населенных пунктах на территории Украины), выявлявшихся в многочисленных случаях убийств, похищений, жестокого лишения свободы людей, их пытках, изнасилование, глумление над телами убитых и измученных;

систематических случаях умышленного убийства гражданского населения и умышленном создании Вооруженными силами РоSSийской Федерации таких условий жизни, которые причиняют исключительные страдания Украинскому народу, направлены на его полное или частичное уничтожение, и в итоге приводят к физическому уничтожению украинского населения во многих населенных пунктах на территории Украины, в частности, из-за блокады населенных пунктов, недопущения гуманитарной помощи и препятствования эвакуации гражданского населения;

захват и целенаправленное уничтожение объектов инфраструктуры, что обеспечивает базовые потребности и жизнеобеспечение людей;

принудительном перемещении украинских детей на территорию РоSSийской Федерации и их передаче на воспитание в чужую им среду с целью уничтожения их самоидентификации как украинцев, а также в изгнании из собственных домов и депортации тысяч гражданских лиц из числа гражданского населения Украины на территорию РоSSийской Федерации;

распространенных случаях физического и психологического насилия в отношении населения Украины, представителей украинских органов государственной власти и органов местного самоуправления, представителей общественных организаций и других местных активистов, журналистов, священнослужителей и других авторитетных лиц в украинском обществе;

системных действиях РоSSийской Федерации, направленных на создание условий, рассчитанных на постепенное уничтожение Украинского народа из-за подрыва экономического потенциала и безопасности, проявляющихся в уничтожении объектов хозяйственной инфраструктуры (повреждение зернохранилищ, препятствование посевной кампании, блокада морских торговых путей, разрушение электро- и газотранспортной инфраструктуры и т.д.).

ВР хочет признать геноцидом действия россиян, совершаемых ими в Украине после начала вторжения 24 февраля.