ООН, ПАСЕ и другие: ВР будет просить международные организации признать события в Украине геноцидом

Депутаты расписали целый ряд тезисов, которые подтверждают это, информирует ZN.ua.

ООН, ПАСЕ и другие: ВР будет просить международные организации признать события в Украине геноцидом
© Алексей Кулеба/Facebook

Верховная Рада обратится к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, а также правительствам и парламентам иностранных государств с призывом признать события в Украине геноцидом. Для этого депутаты планируют принять заявление "О совершении РоSSийской Федерацией геноцида в Украине", с его текстом можно ознакомиться здесь.

Авторы заявления рассказали, в чем проявляется акт геноцида россиян по отношению к украинцам:

  • совершении Вооруженными силами РоSSийской Федерации на временно оккупированных территориях Украины массовых зверств (в частности, в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и многих других населенных пунктах на территории Украины), выявлявшихся в многочисленных случаях убийств, похищений, жестокого лишения свободы людей, их пытках, изнасилование, глумление над телами убитых и измученных;
  • систематических случаях умышленного убийства гражданского населения и умышленном создании Вооруженными силами РоSSийской Федерации таких условий жизни, которые причиняют исключительные страдания Украинскому народу, направлены на его полное или частичное уничтожение, и в итоге приводят к физическому уничтожению украинского населения во многих населенных пунктах на территории Украины, в частности, из-за блокады населенных пунктов, недопущения гуманитарной помощи и препятствования эвакуации гражданского населения;
  • захват и целенаправленное уничтожение объектов инфраструктуры, что обеспечивает базовые потребности и жизнеобеспечение людей;
  • принудительном перемещении украинских детей на территорию РоSSийской Федерации и их передаче на воспитание в чужую им среду с целью уничтожения их самоидентификации как украинцев, а также в изгнании из собственных домов и депортации тысяч гражданских лиц из числа гражданского населения Украины на территорию РоSSийской Федерации;
  • распространенных случаях физического и психологического насилия в отношении населения Украины, представителей украинских органов государственной власти и органов местного самоуправления, представителей общественных организаций и других местных активистов, журналистов, священнослужителей и других авторитетных лиц в украинском обществе;
  • системных действиях РоSSийской Федерации, направленных на создание условий, рассчитанных на постепенное уничтожение Украинского народа из-за подрыва экономического потенциала и безопасности, проявляющихся в уничтожении объектов хозяйственной инфраструктуры (повреждение зернохранилищ, препятствование посевной кампании, блокада морских торговых путей, разрушение электро- и газотранспортной инфраструктуры и т.д.).

ВР хочет признать геноцидом действия россиян, совершаемых ими в Украине после начала вторжения 24 февраля.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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