Премьер-министр Литвы посмотрела на ад, который устроили оккупанты под Киевом: "Последствия ужасают"

Премьер-министр Литвы посмотрела на ад, который устроили оккупанты под Киевом: "Последствия ужасают"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль с литовской коллегой Ингридой Шимоните посетили Киевскую область, чтобы посмотреть на ужасы, которые оставили после себя роSSийские оккупанты.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 47-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. В начале апреля врага удалось выдавить из Киевской области, после чего весь мир увидел ужасы роSSийской оккупации. Премьр Украины Денис Шмыгаль с литовской коллегой Ингридой Шимоните посетил Бородяку под Киевом, чтобы лично увидеть, что там происходило.

"Бородянка – одна из болезненных ран на теле Украины. Сегодня посетили освобожденный пгт на Киевщине с Премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Последствия оккупации русскими варварами ужасают. Смерть и руина – это то, что несет так называемый «русский мир». Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенных домов. Уничтожены бомбами. Это все, на что способен враг – воевать с мирным населением.

Мы привлечем к ответственности каждого, кто виноват в этих зверствах. Литва, наши европейские партнеры поддерживают нас на пути установления справедливости", - написал Шмыгаль в Фейсбуке.


Артём Батечко, politeka.net

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