Оккупанты угрожают Мариуполю химическими атаками: что известно

Мариуполь

РоSSияне угрожают химическими атаками на Мариуполь, где остаются десятки тысяч мирных граждан.

РоSSийский боевик из оккупированного Донецка Эдуард Басурин заявил, что украинских защитников Мариуполя надо заблокировать на заводе "Азовсталь", а потом применить там химическое оружие. Об этом сообщает оккупационное издание "РИА Новости".

Сперва главарь непризнанной "ДНР" Денис Пушилин заявил, что в районе "Азовстали" блокированы не менее 1,5 тысячи украинских бойцов. Басурин как один руководителей "народной милиции ДНР" заявил, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе смысла нет.

"Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - сказал Басурин.

Отметим, что оборонная разведка Великобритании утром 11 апреля сообщила, что существует высокая вероятность применения роSSийскими войсками фосфорных боеприпасов в заблокированном Мариуполе. В Мариуполе еще остаются мирные жители, которые оказались в полной блокаде и гуманитарной катастрофе. Также там мужественно обороняются украинские воины, которым не удается оказать поддержку силой.


Галина Струс, politeka.net

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