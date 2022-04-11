РоSSия отказалась останавливать боевые действия во время переговоров

Это произойдет только тогда, когда будет "достигнута окончательная договоренность", информирует ZN.ua.

РоSSия отказалась останавливать боевые действия во время переговоров
© Официциальный сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не собирается прекращать боевые действия во время переговоров РФ и Украины. Его цитируют росСМИ.

По его словам, огонь прекратят только тогда, когда будет "достигнута окончательная договоренность".

"Президент неоднократно подчеркивал, что мы отдаем предпочтение переговорам. Но если во время первого раунда, на период самого первого раунда переговоров, когда украинская сторона предложила, и мы согласились провести контакт делегаций, и если тогда президент дал команду взять паузу в боевых действиях и проведении специальной военной операции, то когда мы убедились, что украинцы и не собирались отвечать взаимностью, было принято решение, что на следующие раунды переговоров никаких пауз не будет. Пока не будет достигнута окончательная договоренность, пока она не будет подписана", — рассказал Лавров.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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