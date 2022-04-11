CNN: РоSSия готовит наступление на Донбассе, удастся ли ей добиться прорыва?

Эксперты считают, что еще несколько месяцев у роSSийской армии не будет достаточно сил, чтобы добиться хоть какого-нибудь успеха на востоке Украины, информирует ZN.ua.

Владимир Путин назначил нового генерала, который будет руководить войной против Украины. А роSSийские генералы готовят новую фазу наступления, надеясь захватить значительную часть Донбасса, которая находится под украинским контролем.

Киев, похоже, серьезно относится к этой угрозе. В Донецкой и Луганской областях местные чиновники призывают людей эвакуироваться. Они организуют также гуманитарные коридоры для гражданских, чтобы они могли переехать в более безопасные части Украины.

Но способна ли РоSSия начать страшное новое наступление на востоке? Об этом пишет CNN. Компания Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки, на которых виден 12-километровый роSSийский конвой, двигающийся в сторону города Большой Бурлук к востоку от Харькова. В субботу советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сказал, что Харьков обстреливают круглосуточно. И в области ожидают роSSийское наступление из города Изюм.


Лесь Димань, ZN.ua

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