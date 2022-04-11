CNN: РоSSия готовит наступление на Донбассе, удастся ли ей добиться прорыва?

Владимир Путин назначил нового генерала, который будет руководить войной против Украины. А роSSийские генералы готовят новую фазу наступления, надеясь захватить значительную часть Донбасса, которая находится под украинским контролем.

Киев, похоже, серьезно относится к этой угрозе. В Донецкой и Луганской областях местные чиновники призывают людей эвакуироваться. Они организуют также гуманитарные коридоры для гражданских, чтобы они могли переехать в более безопасные части Украины.