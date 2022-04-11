В РоSSии раненых военных, вернувшихся с войны с Украиной, в медицинских заведениях будут агитировать возвращаться на поле боя. Для этого будет выпущен специальный выпуск газеты "Комсомольская правда", информирует Апостроф .

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки Министерства обороны в Telegram.

Так разведчики узнали, что соответствующее распоряжение дало военно-политическое управление восточного военного округа РФ . Оно настаивает на организации проведения военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием спецвыпуска вышеуказанной газеты.