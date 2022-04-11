В РоSSии усилили пропаганду: раненных снова зовут на войну в Украину

В РоSSии раненых военных, вернувшихся с войны с Украиной, в медицинских заведениях будут агитировать возвращаться на поле боя. Для этого будет выпущен специальный выпуск газеты "Комсомольская правда", информирует Апостроф.

Об этом сообщает Главное управление украинской разведки Министерства обороны в Telegram.

Так разведчики узнали, что соответствующее распоряжение дало военно-политическое управление восточного военного округа РФ. Оно настаивает на организации проведения военно-политического информирования о ходе демилитаризации и денацификации Украины с использованием спецвыпуска вышеуказанной газеты.

В разведке отмечают, что роSSийские госпитали переполнены ранеными в Украине военными. Большинство против возвращения на войну. Учитывая это, роSSийские пропагандисты и будут пытаться повлиять на сознание солдат. В выпуске газеты опубликуют сфабрикованные фото радости "уволенных украинцев", материалы о "фейковости" мировых СМИ и поддержку россиян продолжения войны.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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