Концерн Rheinmetall согласен поставить танки Украине, если согласится правительство Германии

До 2010 года "Леопард-1" был основным на вооружении в ФРГ, но теперь его заменила более современная модель.

Концерн Rheinmetall согласен поставить танки Украине, если согласится правительство Германии
Леопард-1
Фото: tankitut

Концерн Rheinmetall готов поставить в Украину танки, в том числе и Leopard 1, если на это будет согласие правительства Германии. Об этом генеральный директор немецкого концерна Армин Паппергер сообщил в комментарии Handelsblatt.

"Первый Leopard 1 может быть поставлен уже через шесть недель", – утверждает он.

Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах на встрече глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге подчеркнула, что Украина нуждается в большем количестве техники.

"Сейчас не время для оправданий, сейчас время для креатива и прагматизма", - заявила она.

Leopard 1 – основной танк ФРГ, который использовался ею до 2010 года. До сих пор находится на вооружении в некоторых армиях сухопутных войск разных государств мира. Германия в настоящее время использует осовремененную модель этого танка Leopard-2.

Напомним, два дня назад министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла предела относительно поставок Украине оружия со складов Бундесвера. В то же время, по словам Ламбрехт, это не значит, что Германия не может сделать для Украины больше. В частности, военная промышленность может поставлять оружие непосредственно Украине.

По данным немецких медиа, Украина также намерена закупить напрямую у Rheinmetall боевые машины пехоты Marder.

Сначала Rheinmetall предлагал Вооруженным силам ФРГ неотложно передать Украине боеспособные Marder, а затем получить у производителя доукомплектованную технику. Однако против выступило министерство обороны Германии. При этом ведомство не оценивало состояние БМП и необходимость их осмотра и обслуживания.

Кроме того, в конце марта Rheinmetall обратился к министру обороны Кристине Ламбрехт о выкупе 4 млн патронов для БМП и их доставке в Украину, однако фирма не получила ответа, заявили журналисты.

Позиция официального Берлина вызвала критику посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Подтверждение информации об отсутствии проверок техники со стороны Минобороны будет означать скандал, заявил дипломат BamS. Начавшаяся Россией война против Украины длится уже полтора месяца, однако Берлин "не торопится", отметил Мельник.

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