Концерн Rheinmetall согласен поставить танки Украине, если согласится правительство Германии

До 2010 года "Леопард-1" был основным на вооружении в ФРГ, но теперь его заменила более современная модель.

Концерн Rheinmetall готов поставить в Украину танки, в том числе и Leopard 1, если на это будет согласие правительства Германии. Об этом генеральный директор немецкого концерна Армин Паппергер сообщил в комментарии Handelsblatt.

"Первый Leopard 1 может быть поставлен уже через шесть недель", – утверждает он.

Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в кулуарах на встрече глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге подчеркнула, что Украина нуждается в большем количестве техники.

"Сейчас не время для оправданий, сейчас время для креатива и прагматизма", - заявила она.

Leopard 1 – основной танк ФРГ, который использовался ею до 2010 года. До сих пор находится на вооружении в некоторых армиях сухопутных войск разных государств мира. Германия в настоящее время использует осовремененную модель этого танка Leopard-2.

Напомним, два дня назад министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ достигла предела относительно поставок Украине оружия со складов Бундесвера. В то же время, по словам Ламбрехт, это не значит, что Германия не может сделать для Украины больше. В частности, военная промышленность может поставлять оружие непосредственно Украине.

По данным немецких медиа, Украина также намерена закупить напрямую у Rheinmetall боевые машины пехоты Marder.

Сначала Rheinmetall предлагал Вооруженным силам ФРГ неотложно передать Украине боеспособные Marder, а затем получить у производителя доукомплектованную технику. Однако против выступило министерство обороны Германии. При этом ведомство не оценивало состояние БМП и необходимость их осмотра и обслуживания.

Кроме того, в конце марта Rheinmetall обратился к министру обороны Кристине Ламбрехт о выкупе 4 млн патронов для БМП и их доставке в Украину, однако фирма не получила ответа, заявили журналисты.