Украина имеет право на репарации от РоSSии – Мамедов

Наша страна имеет несколько вариантов компенсации ущерба, информирует ZN.ua.

Украина имеет право на репарации от РоSSии – Мамедов
© КГГА, Алексей Самсонов

Выплата репараций часто затягивается на годы, однако это принципиальный вопрос в контексте ответственности агрессора. Эксперт по международному уголовному праву, заместитель генерального прокурора Украины в 2019–2021 годах Гюндуз Мамедов уверен, что наказать военных преступников и добиться возмещения максимального количества нанесенного ущерба — приоритет для Украины.

За первый месяц войны потери, понесенные Украиной от роSSийского вторжения, составляют более полутриллиона долларов.

"Украина имеет право требовать возмещения со стороны РФ. Это факт. В нашем случае речь идет о возмещении тех сокрушительных потерь, которые нанесла РоSSия. То есть агрессор должен платить Украине за разрушенную промышленность, гражданскую инфраструктуру: дома, школы, больницы, учреждения культуры и другие объекты”, - написал Мамедов в колонке для НВ.

Он подчеркнул, что у Украины есть несколько вариантов компенсации ущерба.

Первый – предусмотреть выплату репараций в мирном договоре с РФ.

Второй – доверить институтам ООН обеспечение выплаты репараций со стороны РФ. Но при этом в сотрудничестве с союзниками привязать размораживание активов РФ к выплате репараций.

Третий — по решению союзников получить замороженные активы РФ, если РоSSия и дальше продолжит игнорировать международное право.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Карта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступаетКарта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступает
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSии усилили пропаганду: раненных снова зовут на войну в УкраинуВ РоSSии усилили пропаганду: раненных снова зовут на войну в Украину
Канада ввела санкции против 33 оборонных компаний РоSSииКанада ввела санкции против 33 оборонных компаний РоSSии
Украина вступит в ЕС в ближайшие годы — Игорь ЖовкваУкраина вступит в ЕС в ближайшие годы — Игорь Жовква
Франция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSииФранция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSии
Названы сроки, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕСНазваны сроки, когда Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС
Украина работает над получением заблокированных роSSийских активов — МинэкономикиУкраина работает над получением заблокированных роSSийских активов — Минэкономики
В РоSSии в 250 км от границы Украины заметили много истребителей: фотоВ РоSSии в 250 км от границы Украины заметили много истребителей: фото
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
Финляндия готова ужесточить санкции против РоSSии – МаринФинляндия готова ужесточить санкции против РоSSии – Марин
WP: От победы Украины в войне зависит выживание культуры РоSSииWP: От победы Украины в войне зависит выживание культуры РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости