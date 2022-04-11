Украина имеет право на репарации от РоSSии – Мамедов

Выплата репараций часто затягивается на годы, однако это принципиальный вопрос в контексте ответственности агрессора. Эксперт по международному уголовному праву, заместитель генерального прокурора Украины в 2019–2021 годах Гюндуз Мамедов уверен, что наказать военных преступников и добиться возмещения максимального количества нанесенного ущерба — приоритет для Украины.

За первый месяц войны потери, понесенные Украиной от роSSийского вторжения, составляют более полутриллиона долларов.

"Украина имеет право требовать возмещения со стороны РФ . Это факт. В нашем случае речь идет о возмещении тех сокрушительных потерь, которые нанесла РоSSия. То есть агрессор должен платить Украине за разрушенную промышленность, гражданскую инфраструктуру: дома, школы, больницы, учреждения культуры и другие объекты”, - написал Мамедов в колонке для НВ .

Он подчеркнул, что у Украины есть несколько вариантов компенсации ущерба.

Первый – предусмотреть выплату репараций в мирном договоре с РФ .

Второй – доверить институтам ООН обеспечение выплаты репараций со стороны РФ . Но при этом в сотрудничестве с союзниками привязать размораживание активов РФ к выплате репараций.