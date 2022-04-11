Из судебной системы за время войны ушли десять процентов работников аппарата – Князев

Критическое недофинансирование судебной системы ударит по ее качеству и возможности завершить реформу, информирует ZN.ua.

Из судебной системы за время войны ушли десять процентов работников аппарата – Князев
© Facebook/Специализированная антикоррупционная прокуратура

Сегодня, когда РФ начала против Украины полномасштабную войну, из-за недофинансирования почтовой корреспонденции как для Верховного суда, так и для судов первой и второй инстанций может остановиться работа любого судебного учреждения. При этом за время войны из судебной системы уже ушло 10% работников аппарата, отметил в интервью ZN.UA глава Верховного Суда Всеволод Князев, с которым поговорила Инна Ведерникова.

«Большой вопрос – финансирование судов. Ресурсы выделяются очень ограниченными. А после начала войны уносят и выделенные. Поймите правильно: мы отдаем себе отчет, что деньги на армию — это главная и первоочередная задача. Но на сегодняшний день полностью заблокировано финансирование почтовой корреспонденции и для Верховного суда, и для судов первой и второй инстанций, что может повлечь за собой остановку деятельности любого суда. И этот факт еще раз доказывает, как важно внедрять электронный суд. И для доступа к правосудию, и для экономии бюджетных средств», – отметил Князев.

При этом недофинансирование касается прежде всего аппаратов судов. Проблема очень остро стояла перед войной, когда работники массово увольнялись из-за мизерных зарплат.

«На самом деле, поднимая вопросы финансирования аппарата судебной системы, я прекрасно понимаю, что во время войны трудное и неблагодарное дело говорить о деньгах. Но еще труднее не говорить о нашей основной задаче – сохранить государственные институты. Суд – один из ключевых. Ситуация усугубляется каждый день. С той же Государственной судебной администрации правительство сняло 1,5 миллиарда гривен, а это около 12% годового фонда оплаты труда. Надо либо увольнять людей, либо урезать зарплаты. Основной риск здесь заключается в том, что в результате судебная система потеряет большинство квалифицированных специалистов аппарата», – добавил глава Верховного Суда.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Оккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на ЗапорожьеОккупанты "высокоточной" авиационной ракетой Х-29 уничтожили туалет на Запорожье
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Карта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступаетКарта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступает
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия отказалась останавливать боевые действия во время переговоровРоSSия отказалась останавливать боевые действия во время переговоров
Зеленский: Если бы Запад выступал единым фронтом до войны — ее можно было бы избежатьЗеленский: Если бы Запад выступал единым фронтом до войны — ее можно было бы избежать
В Волновахе оккупанты заставляют детей идти в школу во время боевых действийВ Волновахе оккупанты заставляют детей идти в школу во время боевых действий
За время войны обращения в суды сократились на 90% - КнязевЗа время войны обращения в суды сократились на 90% - Князев
Войска РФ не заморачивались со скрытием следов во время совершения зверств в Буче – МинюстВойска РФ не заморачивались со скрытием следов во время совершения зверств в Буче – Минюст
Более 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули страну из-за войныБолее 4,5 миллионов украинцев вынужденно покинули страну из-за войны
Десятки политиков и бизнесменов уехали из Украины в разгар войны с РФ – ДаниловДесятки политиков и бизнесменов уехали из Украины в разгар войны с РФ – Данилов
Во время благотворительного забега в Тель-Авиве собрали почти 1,5 млн грн в помощь УкраинеВо время благотворительного забега в Тель-Авиве собрали почти 1,5 млн грн в помощь Украине
В ОРДЛО оккупанты начали мобилизовать лиц с инвалидностью и работников "стратегических предприятий"В ОРДЛО оккупанты начали мобилизовать лиц с инвалидностью и работников "стратегических предприятий"
"Разгром агрессора будет лишь началом": что ждет Украину после войны"Разгром агрессора будет лишь началом": что ждет Украину после войны
Последние новости
Подгружаем последние новости