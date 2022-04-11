Из судебной системы за время войны ушли десять процентов работников аппарата – Князев

Сегодня, когда РФ начала против Украины полномасштабную войну, из-за недофинансирования почтовой корреспонденции как для Верховного суда, так и для судов первой и второй инстанций может остановиться работа любого судебного учреждения. При этом за время войны из судебной системы уже ушло 10% работников аппарата, отметил в интервью ZN.UA глава Верховного Суда Всеволод Князев, с которым поговорила Инна Ведерникова.

«Большой вопрос – финансирование судов. Ресурсы выделяются очень ограниченными. А после начала войны уносят и выделенные. Поймите правильно: мы отдаем себе отчет, что деньги на армию — это главная и первоочередная задача. Но на сегодняшний день полностью заблокировано финансирование почтовой корреспонденции и для Верховного суда, и для судов первой и второй инстанций, что может повлечь за собой остановку деятельности любого суда. И этот факт еще раз доказывает, как важно внедрять электронный суд. И для доступа к правосудию, и для экономии бюджетных средств», – отметил Князев.

При этом недофинансирование касается прежде всего аппаратов судов. Проблема очень остро стояла перед войной, когда работники массово увольнялись из-за мизерных зарплат.

«На самом деле, поднимая вопросы финансирования аппарата судебной системы, я прекрасно понимаю, что во время войны трудное и неблагодарное дело говорить о деньгах. Но еще труднее не говорить о нашей основной задаче – сохранить государственные институты. Суд – один из ключевых. Ситуация усугубляется каждый день. С той же Государственной судебной администрации правительство сняло 1,5 миллиарда гривен, а это около 12% годового фонда оплаты труда. Надо либо увольнять людей, либо урезать зарплаты. Основной риск здесь заключается в том, что в результате судебная система потеряет большинство квалифицированных специалистов аппарата», – добавил глава Верховного Суда.