Подбираются к Херсону: разведка Британии показала, как ВСУ идут в контратаку на юге Украины, карта

ВСУ, боец ВСУ, война

Военная разведка Великобритании опубликовала свежую карту боевых действий в Украине.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 47-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. За это время удалось полностью вернуть под свой контроль северные области Украины. Сейчас идут боевые столкновения с оккупантами на востоке и юге. Военная разведка Великобритании опубликовала актуальную карту, на которой показала, как обстоят дела на фронте.

ак можно заметить, украинцы идут в контрнаступление, со стороны Николаева и Днепра, подобравшись к Херсону и почти достигнув Новой Каховки. В окружении остается только один украинский город - Мариуполь.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается.

На приведенной ниже карте представлены последние данные военной разведки о ситуации в Украине на 11 апреля 2022 года", - написано было в публикации.



Артём Батечко, politeka.net

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