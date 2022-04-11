В Украине заработала "горячая линия" для родственников погибших: номер и когда можно звонить

Буча, погибшие

В Украине запустили "горячую линию", куда смогут звонить родственники погибших людей в освобожденных городах.

Национальная полиция Украины открыла "горячую линию" для родственников погибших в результате военных действий россии. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Так, стало известно, что операторы "горячей линии" готовы предоставить гражданам необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения. В освобожденных от роSSийских войск населенных пунктах полицейские круглосуточно работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.

Номер горячей линии – 0 894 201 867. Работает круглосуточно.

"Большая просьба к гражданам использовать телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона", - говорится в сообщении.


Галина Струс, politeka.net

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