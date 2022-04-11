Митрополит Полтавский угрожает священникам УПЦ МП, подписавшим петицию о церковном трибунале для главы РПЦ Кирилла

Некоторые священники откровенно признают, что боятся остаться без прихода, информирует ZN.ua.

Митрополит Полтавский угрожает священникам УПЦ МП, подписавшим петицию о церковном трибунале для главы РПЦ Кирилла
© pixabay/ornaw

Глава Полтавской епархии УПЦ МП митрополит Полтавский и Миргородский Филипп (Роман Осадченко ) угрожает «наказаниями небесными» священникам УПЦ МП, которые подписали обращение к Собору Предстоятелей Древних Восточных Церквей и требуют церковного трибунала для патриарха Кирилла.

Он отметил, что сторонник Кирилла обзванивает священников, которые подписали обращение и требует отказаться от собственной позиции.

«А вы с кем, митрополит Филипп? Вы с народом Украины или с кириллом и тем, кому он служит? Ваше Высокопреосвященство! Вы или трусы наденьте, или панагию снимите. Отцы, если мы будем подвергаться давлению архиереев, то деньги цена нашему священству. Пусть наконец-то разуют глаза, собираются и проводят Собор», – написал Пинчук.

Он также опубликовал переписку с, по меньшей мере, двумя отцами, которые попросили отозвать их подпись. Как отметил один из них, «потому что могу остаться на улице».

Более двухсот священников Украинской православной церкви Московского патриархата обратились в Собор Предстоятелей Древних Восточных Церквей с иском против патриарха Кирилла. Они требуют международного церковного трибунала для патриарха РПЦ, откровенно поддерживающего захватническую войну РоSSии против Украины.


Ирина Знась, ZN.ua

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