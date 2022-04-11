Задержки с голосованием за этот законопроект не будет, уверяет глава партии "Слуга народа".

Верховная Рада на ближайшем заседании примет закон о компенсации утраченного жилья во время войны. Задержки с голосованием за этот законопроект не последует. Заседание предположительно состоится уже на этой неделе.

Об этом сообщает сайт "Слуги народа" со ссылкой на главу партии Елену Шуляк.

"Одним из приоритетов Верховной Рады является обеспечение жильем украинцев, потерявших его из-за военной агрессии РФ . Это одна из главных наших инициатив, она уже принята в первом чтении и готовится ко второму. Это законопроект №7198 о государственной компенсации за разрушенное в результате войны жилье. Мы разрабатываем механизм, чтобы люди, потерявшие свои дома, обязательно получили новые квадратные метры там, где они выберут – в своем или другом селе или городе», – пояснила Шуляк.

Она заверила, что задержки с принятием этого законопроекта не будет, и его могут принять на ближайшем заседании парламента, которое предположительно состоится на этой неделе.

"Это для нас первоочередная задача. Пострадавшие люди должны быть уверены, что государство обеспечит их жильем – всех украинцев, выехавших за границу или являющихся внутренними переселенцами. Мы хотим, чтобы все вернулись и имели возможность безопасно и комфортно жить в Украине", – сказала глава "Слуги Народа".