Канцлер Австрии в Москве хочет сказать Путину, что тот проиграл Украине войну – министр

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в Москве встречается с роSSийским диктатором Владимиром Путиным. Глава австрийской дипломатии Александр Шалленберг сообщил, что Нехаммер планирует рассказать хозяину Кремля, что тот проиграл войну против Украины.

“Важно во время встречи лицом к лицу сказать ему, какова реальность: этот президент (Путин) де-факто проиграл войну морально. Это должно быть в его собственных интересах, чтобы кто-нибудь сказал ему правду. Я думаю, что это важно, и мы обязаны это сделать, если хотим спасти человеческую жизнь”, - сказал Шалленберг в Брюсселе, куда он прибыл на заседание Совета глав МИД стран ЕС .