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2022-04-11
Канцлер Австрии в Москве хочет сказать Путину, что тот проиграл Украине войну – министр
Он уверен, что кто-то должен сказать Путину правду. Их встреча уже началась, информирует
© Karl Nehammer/facebook
Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер в Москве встречается с роSSийским диктатором Владимиром Путиным. Глава австрийской дипломатии Александр Шалленберг сообщил, что Нехаммер планирует рассказать хозяину Кремля, что тот проиграл войну против Украины.
“Важно во время встречи лицом к лицу сказать ему, какова реальность: этот президент (Путин) де-факто проиграл войну морально. Это должно быть в его собственных интересах, чтобы кто-нибудь сказал ему правду. Я думаю, что это важно, и мы обязаны это сделать, если хотим спасти человеческую жизнь”, -
Александр Хребет, ZN.ua