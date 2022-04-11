Оборона Мариуполя продолжается, делается все возможное для победы - Залужный

Оборона Мариуполя продолжается, делается все возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирного населения по всем направлениям.

Об этом говорится на странице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в Facebook.

"Связь с подразделениями сил обороны, которые героически удерживают город, устойчива и поддерживается. Отмечаю, что проведение оборонных операций не является темой для публичных обсуждений", - подчеркнул он.

Напомним, украинские защитники, в частности, полк "Азов" и морская пехота, героически сдерживают наступление россиян на Мариуполь.

10 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь подчеркнул, что бойцы полка никогда не сдадут Мариуполь роSSийским оккупантам, но они требуют внимания и помощи. Святослав Паламарь рассказал, что, несмотря на заявления политиков о постоянной связи, с ними не связываются уже более двух недель.