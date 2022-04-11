В Мариупольском порту россияне захватили в плен моряков грузового судна

По предварительным данным, экипаж и жену капитана вывезли в сторону Донецка.

В Мариупольском порту россияне захватили в плен моряков грузового судна
Фото: Людмила Денісова в Facebook

РоSSийские военные захватили в плен моряков грузового судна SMARTA, пришвартованного в Мариуполе.

Судно шло под флагом Либерии. 21 февраля сухогруз зашел в порт Мариуполя, откуда должен был направиться в Турцию. Но из-за активной роSSийской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта, сообщила в Facebook Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

"Hа территории Мариупольского морского торгового порта военными РоSSийской Федерации были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии, и находившаяся на борту жена капитана судна. По предварительным данным, их было вывезено в направлении временно оккупированного Донецка ", – указала она.

18 человек являются гражданами Украины, 1 – гражданин Египта. Связи с экипажем и супругой капитана нет. Перед захватом моряков русские войска обстреливали судно.

Напомним, практика обстрелов гражданских судов уже стала обычной для роSSийских оккупантов. В результате ракетных ударов оккупанты потопили сухогруз под флагом Панамы Helt, был поражен танкер под флагом Молдовы Millennial Spirit, а в северной части Черного моря на якорной стоянке попали под обстрелы и получили значительные повреждения два балкера Namura Queen и Lord Nelson, флаг Панамы.

Также роSSийскими военными пиратами в конце февраля было захвачено в плен судно Морской поисково-спасательной службы Sapfir, выполнявшее гуманитарную миссию. В марте экипаж удалось освободить, но всего три дня назад "Сапфир" вернулся под контроль Украины.



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