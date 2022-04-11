Зеленский сдержан в прогнозах по ситуации в Киеве: "Не готов говорить о победе"
Он дал понять, что ситуация в оккупированных ранее населенных пунктах, таких как Гостомель, Буча и Ирпень, ставит под сомнение слово "победа". В первую очередь из-за гибели большого количества украинцев, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию по Киеву. Несмотря на то, что из области удалось выбить оккупационные войска, он пока не готов говорить об окончательной победе наших защитников в регионе, о чем заявил во время интервью для
При этом Зеленский с уверенностью утверждает, что ВСУ удержали свое.
"Я думаю, это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев, потом что-то проиграть, я так не могу оценивать. Я смогу об этом сказать, только когда мы победим в этой войне и освободим наши территории. Потому что Буча - это часть большого Киева. Если в Буче, Гостомеле и Ирпене были истреблены люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А победили ли мы, я об этом не готов говорить", — отметил Зеленский.