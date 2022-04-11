Зеленский сдержан в прогнозах по ситуации в Киеве: "Не готов говорить о победе"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию по Киеву . Несмотря на то, что из области удалось выбить оккупационные войска, он пока не готов говорить об окончательной победе наших защитников в регионе, о чем заявил во время интервью для CBS .

При этом Зеленский с уверенностью утверждает, что ВСУ удержали свое.