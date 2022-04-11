Зеленский сдержан в прогнозах по ситуации в Киеве: "Не готов говорить о победе"

Он дал понять, что ситуация в оккупированных ранее населенных пунктах, таких как Гостомель, Буча и Ирпень, ставит под сомнение слово "победа". В первую очередь из-за гибели большого количества украинцев, информирует ZN.ua.

Зеленский сдержан в прогнозах по ситуации в Киеве:
© КГГА, Алексей Самсонов

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию по Киеву. Несмотря на то, что из области удалось выбить оккупационные войска, он пока не готов говорить об окончательной победе наших защитников в регионе, о чем заявил во время интервью для CBS.

При этом Зеленский с уверенностью утверждает, что ВСУ удержали свое.

"Я думаю, это не окончательная победа. Я не уверен, что она последняя. Я уверен, что нельзя говорить, что мы выиграли битву за Киев, потом что-то проиграть, я так не могу оценивать. Я смогу об этом сказать, только когда мы победим в этой войне и освободим наши территории. Потому что Буча - это часть большого Киева. Если в Буче, Гостомеле и Ирпене были истреблены люди, выиграли ли мы эту битву? Я не уверен. Мы удержали и не отдали свое, это я могу подтвердить. А победили ли мы, я об этом не готов говорить", — отметил Зеленский.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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