Бои под Харьковом, Николаевом и в Мариуполе: карта боевых действий на 11 апреля

В сети появилась новая карта боевых действий в Украине от 11 апреля, которая показывает, что оккупанты пытаются давить на Харьковском направлени, атаковать Николаев и штурмовать Мариуполь.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в своем Twitter, информирует Апостроф.

Так, из карты следует, что враг старается развивать наступление под Изюмом, чтобы окружить украинские войска на Донбассе. Кроме того, он оказывает огневое воздействие на ВСУ на севере Луганской области.

В районе Донецка, Волновахи и Мариуполя продолжаются ожесточенные бои.

Со стороны Мелитополя россияне рвутся в сторону Запорожья, чтобы обезопасить свою группировку под Херсоном, сосредоточенную на Левом берегу Днепру.

А тем временем ВСУ наносят по оккупантам удары со стороны Николаева и Днепра, чтобы выбить врага с Правобережной Украины и освободить Херсон.


Игорь Тимофеев, Апостроф

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