Бои под Харьковом, Николаевом и в Мариуполе: карта боевых действий на 11 апреля

В сети появилась новая карта боевых действий в Украине от 11 апреля, которая показывает, что оккупанты пытаются давить на Харьковском направлени, атаковать Николаев и штурмовать Мариуполь.

Об этом Министерство обороны Великобритании сообщает в своем Twitter , информирует Апостроф .

Так, из карты следует, что враг старается развивать наступление под Изюмом, чтобы окружить украинские войска на Донбассе. Кроме того, он оказывает огневое воздействие на ВСУ на севере Луганской области.

В районе Донецка, Волновахи и Мариуполя продолжаются ожесточенные бои.

Со стороны Мелитополя россияне рвутся в сторону Запорожья, чтобы обезопасить свою группировку под Херсоном, сосредоточенную на Левом берегу Днепру.

А тем временем ВСУ наносят по оккупантам удары со стороны Николаева и Днепра, чтобы выбить врага с Правобережной Украины и освободить Херсон.