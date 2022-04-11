С Черного моря сохраняется вероятность ракетных атак

Враг продолжает атаковать южные регионы артиллерией и ракетными обстрелами.

С Черного моря сохраняется вероятность ракетных атак
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/PvkZahid

Ситуация в Черном море неизменна, сохраняется вероятность ракетных атак из флота РоSSии. Об этом сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, пишет Укринформ.

"Враг продолжает атаковать южные регионы артиллерией и ракетными обстрелами. Захватчики не оставляют попыток улучшить свое положение на Николаевском направлении, но не имеют успеха. Наши войска продолжают мужественно уничтожать врага, оттесняя противника с занимаемых позиций и уничтожая его логистику", - отметил Назаров.

РоSSия продолжает и информационную войну, агитирует в Херсонской области за создание "народной республики".

Напомним, по западным областям Украины, в частности Львовской, РоSSия запускает ракеты с судов, находящихся в акватории Черного моря. Мартовский удар по Львову был нанесен ракетой, выпущенной с подлодки. Прошлый удар по Львовщине – с самолетов, находившихся над этим морем.

Кроме того, с моря обстреливаются южные области. Украина наносит ответные удары по роSSийскому флоту. В частности, в марте в порту Бердянска уничтожили большой десантный корабль, еще несколько подбитый.



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