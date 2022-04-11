FT: Украине нужен амбициозный новый «План Маршалла» от Европы

Последние 75 лет свободы, мира и процветания в Западной Европе в значительной степени обязаны решению США оплатить послевоенное восстановление континента. План Маршалла, названный в честь американского Госсекретаря, предложил финансовую поддержку, чтобы смягчить дефицит капитала и ликвидности, которые мешали Европе развиваться самостоятельно. Континент сегодня в силах сделать то же для Украины.

Не нужно ожидать установления мира в стране. Восстановление нужно подготовить уже сейчас, – пишет Financial Times . На прошлой неделе Центр исследования экономической политики опубликовал отличную инструкцию для этого. Главным достижением "Плана Маршалла" стало то, что он подготовил своих реципиентов к большему процветанию, чем было до Второй мировой войны. Авторы же нового плана, среди которых важные экономисты из Украины, РоSSии и стран Запада, утверждают, что сегодня цель должна быть такой же.

«Краеугольным камнем успеха Украины является ее радикальная модернизация», - считают они.

Чтобы добиться такой модернизации, нужно придерживаться шести принципов. Во-первых, нужно подготовить Украину к вступлению в ЕС . Во-вторых, средствами, выделенными на реконструкцию и планирование, должен руководить новый орган, спонсируемый ЕС . В третьих, значительный контроль должен остаться в украинских руках. В-четвертых, следует поощрять приток иностранного капитала и технологий. Пятый принцип – лучше выделять гранты, а не займы. И шестой – стоит строить «лучше, чем было», то есть реконструкция должна создать новейшую экономику без вредных для экологии выбросов.

Физического восстановления всего, что Владимир Путин уничтожил, придется подождать до окончания войны. Но другие аспекты реконструкции Украины откладывать не нужно. Можно завлекать инвесторов, договариваться с поставщиками и подписывать нужные соглашения. Следует также оказать срочную помощь миллионам украинцев, переехавших в регионы подальше от войны. С правильной поддержкой перемещенный бизнес может продолжить работу. Все это может стать испытанием наилучших практик, которые потом можно применить в больших масштабах.