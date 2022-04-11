Глава Верховного Суда заявил о необходимости оперативного создания электронного суда

Война окончательно показала, что многие судебные процедуры и процессы не отвечают современным реалиям. В Украине необходимо оперативно создать электронный суд, отметил в интервью ZN.UA глава Верховного Суда Всеволод Князев, с которым поговорила Инна Ведерникова.

«Первые сигналы о том, что многие процессуальные нормы надо менять и упрощать, конечно, дал ковид. Ну а война окончательно указала направление. Это касается использования информационных технологий при рассмотрении судебных дел. Вопрос, давно решенный в большинстве развитых стран Европы и мира, у нас находится на зачаточной стадии. За последние четыре года электронный суд так и не был создан соответствующими службами. В результате мы оказались в ситуации, когда и физически невозможно добраться до суда, и электронного суда, по сути, нет», – заявил Князев.

По его словам, Верховный суд уже разработал промежуточный законопроект по этому поводу, который дает возможность слушать дела в отдаленном режиме.

Говоря о службах, ответственных за провал внедрения системы электронного суда Князев отметил, что речь идет о конкретных подразделениях Государственной судебной администрации. Глава Верховного Суда добавил, что, несмотря на огромное количество денег — а это сотни миллионов гривен, выделенных за весь предыдущий период, — государство не смогло даже на десять процентов продвинуться на этом направлении.