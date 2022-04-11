"РоSSия только начала с Украины": Зеленский раскрыл масштабные планы оккупантов

"РоSSия только начала с Украины": Зеленский раскрыл масштабные планы оккупантов

«Мы получаем помощь от разных стран. И я искренне благодарен Республике Корея, искренне благодарен вашему народу за оказанную поддержку, но мы нуждаемся в значительно большем».

Об этом Владимир Зеленский заявил в своем обращении к парламенту Южной Кореи.

«Мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны, нуждаемся в самолетах, танках, другой бронетехнике, артиллерийских системах и боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас.

У вас есть это. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие», - сказал Зеленский в своем обращении.

Президент также призвал действовать быстро и заверил, что предоставление необходимого оружия Украине – значит не только спасти жизнь украинцев и деблокировать целые города, но и спасти другие государства от дальнейшего разрастания роSSийской агрессии.

«РоSSия только начала с Украины. Следующие шаги их плана – уничтожение других стран. Попытка покорить и другие соседние народы. РоSSия хочет доминировать. И считает, что может сделать это только одним способом: бросить свою армию, воспитанную в тотальном бесправии, на то, чтобы уничтожить все, что позволяет жить другим народам", – подчеркнул в своем обращении Зеленский.

война, техника РФ, военная техника

Президент Украины также назвал чудовищную цифру жертв в Мариуполе. По его словам – это десятки тысяч человек.

«Худшая ситуация в Мариуполе... Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом», - сказал глава украинского государства.

Отметим, что стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall выразил готовность поставлять Украине до 50 списанных основных боевых танков Leopard 1 и до 60 БМП Marder. Об этом пишет издание. Handelsblatt.

«Первый Leopard 1 может быть доставлен через шесть недель», - заявил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер

Но для этих поставок необходимо одобрение федерального правительства.

Leopard 1 - основной танк ФРГ, выпускался в 60-80-х годах прошлого века. C 2010 года в ВС ФРГ ему на смену пришел Leopard 2.


Катерина Петренко, politeka.net

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