Лагерь для военнопленных могут разместить в одной из колоний, – Денисова

Сейчас определяют место.

Лагерь для военнопленных могут разместить в одной из колоний, – Денисова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Лагерь для роSSийских военнопленных могут разместить в одной из не работающих колоний. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью LB.ua.

“Работа в этом направлении ведется. Действительно, есть такая позиция и цель, чтобы создать отдельный лагерь. У нас достаточно неработающих колоний, в которых нет удерживаемых лиц. Котрусь можно передать Вооруженным силам Украины, Министерству обороны Украины и там сделать такой лагерь”, - рассказала омбудсмен.

Пока, по словам Денисовой, этот процесс еще не до конца запущен.

“Как только будет определено место, завершена передача, мы сможем об этом говорить. И я как омбудсмен буду осуществлять парламентский контроль за соблюдением прав военнопленных РоSSийской Федерации”, - отметила она.

По словам Денисовой, роSSийские военнопленные содержатся в СИЗО и в "учреждениях Вооруженных сил Украины". Содержание пленных обходится государству в 50-100 гривен в сутки.

“Дело не в средствах. А в том, чтобы пленние у нас были. Мы знаем, что наши люди тоже попали в плен”, - отметила омбудсмен.

Также, по ее словам, пленных не смогут привлечь к разборке завалов и уборке улиц до завершения следственных действий и вынесения приговора.

Напомним, 9 апреля состоялся третий обмен военнопленными, в результате чего в Украину вернулось 26 ее граждан – 12 военных, из которых одна женщина-офицер, и 14 гражданских, включая 9 женщин.

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