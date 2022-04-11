Зеленский: "Будет одно из самых сложных сражений, техники врага будет в разы больше, чем сейчас"

РоSSия готовится к новой волне войны против Украины, в которой хочет использовать гораздо больше техники, чем во время атаки 24 февраля.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью американскому каналу CBS.

"Будет одна из самых сложных битв. Будет битва не одна. Мы думаем, что это будет новая волна этой войны. Не знаем, какое количество будет техники, понимаем, что в разы больше, чем сейчас. Мы видим скопления военной техники у востока и юга государства. Понимаем почти все коридоры, куда пойдет враг. Понимаем, что он собирается сделать, что от скорости того, как нам будут помогать Соединенные Штаты Америки, прежде всего, как быстро нам будут передавать оружие, зависит, выстоим ли мы или нет" , – заявил Зеленский.

Он добавил, что имеет 100% уверенности в украинцах и в ВСУ, но нет уверенности, что Украина получит все, что нам нужно.

Зеленский также поделился мнениями о том, что он будет считать победой. Это прекращение бомбардировки, возвращение украинцев домой, наши территории вернутся, русские военные уйдут.

"Я понимаю, что они не выйдут из Крыма, что мы будем долго бодаться, бороться, воевать и торговаться за те или иные территории на Донбассе. Все это понимаю. Но пока и в Киеве нет победы. Пока это рано", – заявил он.

Президент добавил, что точно знает, что должно состояться, после чего можно будет сказать, что это победа.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщал, что россияне после выхода с территории Киевской, Черниговской и Сумской областей перебрасывают эти силы на восток и юг Украины. Целью врага называют установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями.