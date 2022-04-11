Канада ввела санкции против 33 оборонных компаний РоSSии
Оттава требует, чтобы виновные в зверствах были привлечены к ответственности, информирует
Канадское правительство ввело новые санкции против еще 33 оборонных компаний РоSSии.
“Новые меры накладывают ограничения на 33 структуры оборонного сектора РоSSии", - говорится в
В частности, под новые канадские санкции попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток".
“Канада всегда поддерживала и всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры являются последним примером нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа. Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в зверствах были привлечены к ответственности”, - сказала министр иностранных дел Мелани Жоли.
- После незаконной оккупации Россией и попытки аннексии Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против более чем 1100 физических и юридических лиц. Многие из этих санкций были введены в координации с союзниками и партнерами Канады. Последние санкции Канады предусматривают замораживание активов и запреты в отношении зарегистрированных на бирже организаций.
- С момента вторжения РоSSии в Украину 24 февраля Канада ввела санкции в отношении более 700 физических и юридических лиц из РоSSии, Украины и Беларуси.
- Канада передала информацию о ситуации в Украине в Международный уголовный суд (МУС) совместно с другими государствами-членами МУС в результате многочисленных утверждений о совершении роSSийскими войсками серьезных международных преступлений в Украине, включая военные преступления и преступления против человечности.