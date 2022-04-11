Канада ввела санкции против 33 оборонных компаний РоSSии

Оттава требует, чтобы виновные в зверствах были привлечены к ответственности, информирует ZN.ua.

Канадское правительство ввело новые санкции против еще 33 оборонных компаний РоSSии.

“Новые меры накладывают ограничения на 33 структуры оборонного сектора РоSSии", - говорится в заявлении правительства Канады.

В частности, под новые канадские санкции попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток".

“Канада всегда поддерживала и всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры являются последним примером нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа. Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в зверствах были привлечены к ответственности”, - сказала министр иностранных дел Мелани Жоли.

  • После незаконной оккупации Россией и попытки аннексии Крыма в 2014 году Канада ввела санкции против более чем 1100 физических и юридических лиц. Многие из этих санкций были введены в координации с союзниками и партнерами Канады. Последние санкции Канады предусматривают замораживание активов и запреты в отношении зарегистрированных на бирже организаций.
  • С момента вторжения РоSSии в Украину 24 февраля Канада ввела санкции в отношении более 700 физических и юридических лиц из РоSSии, Украины и Беларуси.
  • Канада передала информацию о ситуации в Украине в Международный уголовный суд (МУС) совместно с другими государствами-членами МУС в результате многочисленных утверждений о совершении роSSийскими войсками серьезных международных преступлений в Украине, включая военные преступления и преступления против человечности.


Александр Хребет, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили..."Поездка домой превратилась в ад": в Беларуси роSSийские солдаты затащили за волосы юную девушку в авто и совершили...
Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"Оккупанты отметили награбленное в Украине на дискотеке в Беларуси, видео: "Одновременно – мерзко и противно"
Кулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцевКулеба поблагодарил главу МИД Китая за солидарность с жертвами среди мирных украинцев
Может получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробностиМожет получить 500 тысяч долларов: роSSийский вертолет Ка-52 сбежал в сторону Украины, подробности
Карта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступаетКарта боевых действий на территории Украины на утро 7 апреля: где враг наступает, а где отступает
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийская война против Украины должна "покончить с доминированием США в мире" — ЛаВРУНРоSSийская война против Украины должна "покончить с доминированием США в мире" — ЛаВРУН
Франция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSииФранция отправила в Украину жандармов для расследования военных преступлений РоSSии
ЕС начал работать над шестым пакетом санкций против РФ с «нефтяной опцией» – глава МИД ЛитвыЕС начал работать над шестым пакетом санкций против РФ с «нефтяной опцией» – глава МИД Литвы
На территории Херсонщины действуют три застенки оккупантов, и митинги против захватчиков продолжаются, - АрестовичНа территории Херсонщины действуют три застенки оккупантов, и митинги против захватчиков продолжаются, - Арестович
10 апреля противовоздушная оборона уничтожила 13 воздушных целей: один самолет и четыре вертолета10 апреля противовоздушная оборона уничтожила 13 воздушных целей: один самолет и четыре вертолета
В РоSSии в 250 км от границы Украины заметили много истребителей: фотоВ РоSSии в 250 км от границы Украины заметили много истребителей: фото
В РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фотоВ РоSSии запустили фейк про сироту, распятого ВСУ на кресте: фото
США выступили против увеличения закупок Индией дешевой роSSийской нефтиСША выступили против увеличения закупок Индией дешевой роSSийской нефти
В Беларуси обеспокоены, что санкции уничтожат ключевые отрасли экономикиВ Беларуси обеспокоены, что санкции уничтожат ключевые отрасли экономики
Финляндия готова ужесточить санкции против РоSSии – МаринФинляндия готова ужесточить санкции против РоSSии – Марин
Последние новости
Подгружаем последние новости