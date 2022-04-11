Канада ввела санкции против 33 оборонных компаний РоSSии

Канадское правительство ввело новые санкции против еще 33 оборонных компаний РоSSии.

“Новые меры накладывают ограничения на 33 структуры оборонного сектора РоSSии", - говорится в заявлении правительства Канады.

В частности, под новые канадские санкции попали Московский физико-технический институт (МФТИ), ПАО "Звезда", судостроительный завод "Вымпел", НПП "Исток".

“Канада всегда поддерживала и всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры являются последним примером нашей непоколебимой поддержки Украины и ее народа. Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в зверствах были привлечены к ответственности”, - сказала министр иностранных дел Мелани Жоли.