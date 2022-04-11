Зеленский: Если бы Запад выступал единым фронтом до войны — ее можно было бы избежать
Президент считает, что Путин не мог не услышать жесткую позицию наших союзников. Но ее не было, информирует
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно война РоSSии против Украины стала тем, что смогло объединить между собой страны Запада. Об этом он рассказал во время интервью для
Он объяснил, что вторжение, вероятно, можно было предотвратить - если бы союзники выступили единым фронтом раньше.
"Мог ли объединенный Запад предовратить это? Я считаю, есть высокий процент того, что они могли бы сделать. Путин может не слышать меня, мне это понятно, потому что у них имперские амбиции, у них большая страна с большой армией. Хотя сейчас они понимают, что мы можем отвечать. Но не слышать США, Великобританию или объединенный западный мир - он не мог не слышать жесткую единую позицию. Запад не был объединенным до этого вторжения, это все разговоры", — отметил Зеленский.