Зеленский: Если бы Запад выступал единым фронтом до войны — ее можно было бы избежать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно война РоSSии против Украины стала тем, что смогло объединить между собой страны Запада. Об этом он рассказал во время интервью для CBS .

Он объяснил, что вторжение, вероятно, можно было предотвратить - если бы союзники выступили единым фронтом раньше.