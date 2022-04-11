Зеленский призвал Южную Корею помочь Украине с вооружением: "Нам нужно больше, чтобы выжить в этой войне"

Президент во время выступления продемонстрировал видео из Мариуполя, который россияне уничтожают уже больше месяца.

Украина для противостояния в войне с Россией нуждается в системах противовоздушной обороны, самолетах, танках и другой бронетехнике, артиллерийских системах и боеприпасах.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в онлайн-выступлении перед политиками Южной Кореи. Он отметил, что у Кореи есть часть из необходимого Украине вооружения.

"Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие. Когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное покорение народу, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила поставки оружия нужно пересматривать и действовать быстро. Нужно помогать", - подчеркнул он.

Зеленский выразил благодарность за оказанную Южной Кореей помощь, но заметил, что Украине нужно больше.

"Чтобы выжить в этой войне против столь подготовленного противника, как РоSSийская Федерация. Против государства, не считающего убитых и имеющего бесчисленные запасы военной техники еще со времен Советского Союза", - отметил он.

Президент продемонстрировал корейским политикам видео из Мариуполя – города, который роSSийские войска удерживают в блокаде с начала войны и уничтожают все виды вооружения, где сжигают погибших мирных жителей и не дают безопасно эвакуироваться живым.

"Я прошу вас воочию увидеть то, что украинцы видят уже 47 дней. Мы просим помощи, чтобы это остановить. Чтобы города Украины и других государств больше никогда не видели такого зла. Чтобы к ним больше никогда не могла прийти РоSSия", – подчеркнул. президент.

Как отмечает Wall Street Journal со ссылкой на данные корейского министерства обороны, Сеул ранее предоставил Украине некоторую гуманитарную помощь и нелетальное военное оборудование: шлемы, одеяла и лекарства, но отверг просьбу о предоставлении летального вооружения.

Южная Корея в марте присоединялась к санкциям Запада против РоSSии и ввела ограничения против роSSийского финансового сектора, включая центральный банк.