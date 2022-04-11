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2022-04-11
"Дон, привези еще пару машин": украинские защитники приводят в порядок трофейную технику, видео
Теперь трофейная техника послужит Вооруженным силам Украины.
Батальон "Архангела Михаила" под руководством ветерана АТО Михаила Маймана отобрал у кадыровцев технику. В руки украинских защитников попала бронемашина "Тигр". Видео опубликовали в Telegram "Mayman News/бат. Архангела Михайла".
На соответствующем видео украинские защитники показали, как приводят в порядок теперь уже свой "Тигр", что послужит Вооруженным силам Украины. Бойцы передали "привет" главе Чечни Рамзану Кадырову.
"Дон-г**дон, привези мне еще пару машин. Пи***асов твоих ху**ить будем", – сказал военный в процессе мытья машины.
Стоит отметить, что общие потери роSSийских оккупантов в Украине составляют 19,5 тыс. человек, 725 танков, 154 самолета, 137 вертолетов.
Александра Павленко, politeka.net