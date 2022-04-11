"У вас есть то, что может быть незаменимым для нас": Зеленский обратился за помощью к Южной Корее

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу и власти Южной Корее попросил оружие

Президент Владимир Зеленский уже традиционно обратился к парламенту и народу Южной Кореи по видеосвязи. В своем обращении украинский лидер попросил оказать помощь Украине в войне с роSSийским агрессором поставками оружия.

"Мы нуждаемся в системах противовоздушной обороны, нуждаемся в самолетах, танках, другой бронетехнике, артиллерийских системах и боеприпасах. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас. У вас есть это. Бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие.

И когда стоит вопрос о выживании в войне, направленной на полное покорение народа, нужно давать принципиальные ответы. Обычные правила снабжения оружием нужно пересматривать и действовать быстро. Надо помогать. Предоставить необходимое оружие Украине – значит не только спасти жизнь наших людей, не только дать нам возможность деблокировать наши города (в частности, наш многострадальный Мариуполь), но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания роSSийской агрессии", - сказал Владимир Зеленский.