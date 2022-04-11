Зеленский о неопределенности ЕС относительно членства Украины: "Или скажите, что не берете, или что берете и возьмите"

"Ну нельзя так. Мы люди живы. Вы к нам относитесь как к другому сорту. Мы не колбаса, не сыр, не продовольствие, не продукция".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что неопределенность Европейского Союза по поводу членства Украины истощает. Именно поэтому он обращался к лидерам ЕС до начала полномасштабного вторжения, сообщил Зеленский в интервью программе 60 minutes.

"Когда я понял – в какой-то момент у нас было несколько кризисов, а потом начало этой войны, потому что она началась заранее этого вторжения. Я уговаривал людей ввести превентивные санкции, я много раз говорил: мы в серой зоне, мы не можем быть между Россией и Евросоюзом . Скажите ли, что вы нас не берете, и мы будем выстраивать другую политику, или скажите, что берете и возьмите. Ну нельзя так. Мы люди живы. Вы к нам относитесь как к другому сорту. Мы не колбаса, не сыр, не продукты, не продукция. Если вы нас не видите, считаете, что Европа со своей историей и порядками в другом измерении, а вы – вы просто есть и будьте там, мы вам скажем, когда можно встать или сесть», – заявил глава государства.

Он рассказал, что после его визитов к зарубежным лидерам служба протокола информировала его, что теперь очередь этого лидера ехать с визитом в Украину, что это может быть через год, два, но он говорил, что с таким расписанием Украина ничего не сможет достичь.

"У нас не та экономика, и рядом с нами РоSSия, которая может начать вторжение в любой момент, потому что война идет и будет", – добавил он.

Теперь же многие страны изменили свое мнение об Украине, но очень высокой ценой.

Напомним, 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны РоSSии против Украины, президент Владимир Зеленский подписал заявку на безотлагательное вступление в Евросоюз по упрощенной процедуре. С инициативой такой заявки для Украины выступила Словакия, а решение об ускоренном предоставлении членства поддержал ряд государств ЕС , в частности, Венгрия.

1 марта Европейский парламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский Союз.

7 марта Евросоюз запустил процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдовы о вступлении. В этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов написало, что ряд стран ЕС выступили против предоставления Украине на этой неделе статуса кандидата. Германия, Нидерланды и несколько других стран настаивают на том, чтобы Европейская комиссия высказалась о готовности Украины к процессу вступления в Евросоюз , прежде чем принимать политическое решение о предоставлении статуса кандидата на членство.

Лидеры стран Европейского Союза одобрили декларацию, которая говорит "да" евроинтеграции Украины. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа и назвал это решение историческим.

21 марта Еврокомиссия начала работу над заключением заявки Украины. После проработки заявки Украине могут предоставить статус государства-кандидата на поступление. Процесс присоединения может занять годы.