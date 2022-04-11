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2022-04-11
РоSSийская война против Украины должна "покончить с доминированием США в мире" — ЛаВРУН
Глава МИД РоSSии также заговорил об "озлобленности" Европы, информирует
© Официциальный сайт Кремля
Сергей Лавров, глава МИД РоSSийской Федерации, назвал очередную цель войны против Украины - "конец доминирования США в мире". Об этом он
"Политика Евросоюза под руководством США отражает озлобленность, остервенелость, которая определяется не только Украиной, а то, что на Украине создали плацдарм для подчинения РоSSии. Вопреки заявлениям, что мы больше не противники. Наша спецоперация (война РоSSии против Украины - Ред.) призвана положить конец безоглядному расширению, полному доминированию США в мире. Доминированию, которое идет с нарушениями международного права", - заявил Лавров.
Данил Ганаженко, ZN.ua