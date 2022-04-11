СБУ заявила о нередких случаях использования подростков оккупантами для разведки позиций украинской армии

Родителей просят быть бдительными.

СБУ заявила о нередких случаях использования подростков оккупантами для разведки позиций украинской армии
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины просит родителей быть бдительными по поводу переписок и контактов своих сыновей и дочерей, ведь оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки позиций ВСУ.

Это подчеркнула пресс-служба СБУ.

Так, в Харькове оккупанты установили контакт с несовершеннолетним парнем через Telegram-месседжер. Рашисты обещали заплатить деньги за информацию о позициях ВСУ на территории города.

Тем временем в Луганской области двое роSSийских солдат действовали не через месседжер, а напрямую – предложили 16-летнему подростку деньги в обмен на информацию о местоположениях и маршрутах передвижения украинских войск. Парень испугался, однако оккупанты его успокоили: мол, ты малолетний, тебе ничего не будет.

Благодаря вмешательству украинских силовиков, ребята не успели передать информацию врагу.

В настоящее время рассматривается вопрос о возможности привлечения правонарушителей к уголовной ответственности. СБУ напоминает, что в Украине она наступает при достижении лицом 16 лет, а в редких случаях – с 14 лет.

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