Министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие роSSийской железной дороги с МВД и ФСБ. Повышенные меры безопасности связаны с "угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границах Ростовской области и Краснодарского края", сообщает ГУР МО .

"Впервые контрдиверсионные мероприятия на роSSийской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок, в расчете на быстрый блицкриг. После провала первоначального плана их действие регулярно продолжают и усиливают", — говорится в сообщении.

К этому россиян побудили прежде всего действия "рельсовых партизан" в Беларуси - они целенаправленно подрывают рельсы, чтобы оккупанты не смогли доставить вооружение в необходимые места, чтобы использовать его в войне против Украины. Также нельзя сбрасывать со счетов взрывы на нефтебазе в Белгороде - они вызвали панику и в других регионах страны-агрессора.