Начало положено: россияне готовятся к партизанской войне, появились новые данные разведки

Начало положено: россияне готовятся к партизанской войне, появились новые данные разведки

Министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие роSSийской железной дороги с МВД и ФСБ.

Как объясняют в Главном управлении разведки Минобороны Украины, повышенные меры безопасности связаны с «угрозой вмешательства в работу объектов транспортной инфраструктуры, находящихся на границе Ростовской области и Краснодарского края».

железная дорога, теракт

Как поясняют в разведке, впервые контрдиверсионные мероприятия на роSSийской железной дороге были введены с началом агрессии против Украины на короткий срок, в расчете на быстрый блиц-криг. После провала первоначального плана, их действие регулярно продолжают и усиливают.

"Такое повышение готовности связано в частности с действиями белорусских "рельсовых партизан", которые целенаправленно выводят из строя железнодорожное сообщение с Украиной, чтобы затруднить доставку подкрепления из зону боевых действий. А недавние взрывы вблизи Белгорода на местной нефтебазе и складах боеприпасов посеяли панику и в соседних роSSийских регионах РФ. Этим положено начало партизанской войне и перенос боевых действий на территорию РФ", - сообщили в ГУ разведки.

Добавим, что "рельсовая война" в Беларуси продолжается – на железной дороге уже зафиксировано более 80 актов"терроризма и саботажа". По данным силовиков республики, все нападения имели похожий почерк.

В то же время в Беларуси запаниковали, относительно возможной "гибели" основных отраслей экономики из-за санкций.


Катерина Петренко, politeka.net

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