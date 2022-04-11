Боррель призвал Евросоюз срочно предоставить Украине все необходимое вооружение — Bloomberg
Речь идет о ближайших днях, а не неделях.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза предоставить Украине все необходимое вооружение в срочном порядке. Об этом сообщает
По данным СМИ, Боррель выступил с таким призывом после поездки в Киев, аргументировав его тем, что Украина сейчас готовится к активизации боевых действий с РФ.
"Боррель заявил европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели ", – пишут СМИ.
Там напоминают, что боевые действия на Донбассе будут иметь решающее значение. Сейчас у Киева все еще есть небольшое окно, чтобы подготовиться и получить необходимое вооружение.
"Большинство стран ЕС обязались изучить запросы на поставку танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел в Люксембурге", - пишет Bloomberg.