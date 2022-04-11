Боррель призвал Евросоюз срочно предоставить Украине все необходимое вооружение — Bloomberg

Речь идет о ближайших днях, а не неделях.

Боррель призвал Евросоюз срочно предоставить Украине все необходимое вооружение — Bloomberg
© Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci?n/flickr

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза предоставить Украине все необходимое вооружение в срочном порядке. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, Боррель выступил с таким призывом после поездки в Киев, аргументировав его тем, что Украина сейчас готовится к активизации боевых действий с РФ.

"Боррель заявил европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели ", – пишут СМИ.

Там напоминают, что боевые действия на Донбассе будут иметь решающее значение. Сейчас у Киева все еще есть небольшое окно, чтобы подготовиться и получить необходимое вооружение.

"Большинство стран ЕС обязались изучить запросы на поставку танков и реактивных систем залпового огня. Эта тема будет обсуждаться на сегодняшней встрече министров иностранных дел в Люксембурге", - пишет Bloomberg.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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