Боррель призвал Евросоюз срочно предоставить Украине все необходимое вооружение — Bloomberg

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза предоставить Украине все необходимое вооружение в срочном порядке. Об этом сообщает Bloomberg .

По данным СМИ , Боррель выступил с таким призывом после поездки в Киев , аргументировав его тем, что Украина сейчас готовится к активизации боевых действий с РФ.

"Боррель заявил европейским дипломатам, что решение необходимо принять в ближайшие дни, а не недели ", – пишут СМИ .

Там напоминают, что боевые действия на Донбассе будут иметь решающее значение. Сейчас у Киева все еще есть небольшое окно, чтобы подготовиться и получить необходимое вооружение.