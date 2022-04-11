"РоSSия была отукраинена": в английском словаре появилось новое слово из-за вторжения рф

Определения в Urban Dictionary истолковывают сленг, неологизмы, субкультурные изречения, фразы и явления, отсутствующие в стандартных словарях.

В онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary появился новый глагол из-за войны в Украине. Об этом говорится на сайте словаря.

В словаре появился глагол Ukrained, что значит — "отукраинить". Авторы так описывают суть нового слова: "когда ты РоSSия и врываешься в страну, а в ответ получаешь унижение на глобальном уровне. Пример употребления: "РоSSия была отукраинена".

В онлайн-словаре Urban Dictionary собраны миллионы слов и идиом англоязычного сленга. Материалы словаря редактируют волонтеры, а оценивают их посетители сайт.

Определения в Urban Dictionary истолковывают сленг, неологизмы, субкультурные изречения, фразы и явления, отсутствующие в стандартных словарях. Для большинства слов существует несколько определений с соответствующими примерами.