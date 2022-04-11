В Волновахе оккупанты заставляют детей идти в школу во время боевых действий

Таким образом, они прикрываются от ВСУ украинскими детьми, информирует ZN.ua.

В Волновахе оккупанты заставляют детей идти в школу во время боевых действий

РоSSийские оккупанты заставляют детей на временно оккупированных территориях начать обучение, несмотря на активное ведение боевых действий в регионе. В частности, такой случай зафиксировали в Волновахе Донецкой области, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

«Во время мониторинга социальных сетей оккупационных властей была обнаружена информация, что во временно оккупированном городе Волноваха Донецкой области с 11 апреля 2022 года роSSийские оккупанты заставляют детей идти в учебные заведения», - сообщила она.

К таким действиям нападники предпринимают усложнение операции по предстоящему освобождению города Вооруженными Силами Украины и возможным провокациям с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны.

"В таком случае дети фактически станут заложниками и живым щитом для войск роSSийского агрессора", - подчеркнула Денисова, указывая на невозможность начала учебного процесса в этом регионе.

Она подчеркнула, что страна-оккупант ставит под угрозу право на жизнь детей, гарантированное Конвенцией ООН о правах ребенка и Женевской конвенцией 1949 года о защите мирного населения во время войны, и подчеркнула, что такие действия сами по себе являются военным преступлением.


Ирина Знась, ZN.ua

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