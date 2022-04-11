NYT: Военный преступник возглавляет ядерную РоSSию, что с ним делать?

Трудно поверить, но уже сейчас невозможно отрицать, что широкие правила, на которых держалась стабильность и процветание мира после Холодной войны, были серьезно подорваны вторжением Владимира Путина в Украину. В значительной степени эти правила опирались на способности Запада сосуществовать с Путиным, который играл роль «плохого парня» и испытывал мировой порядок на крепость, но никогда грубо не нарушал его правила.

Но устроив неоправданное вторжение в Украину, уничтожая города и массово убивая мирных украинцев, роSSийский автократ перестал быть «плохим парнем» и стал «военным преступником». Лидер РоSSии, простирающейся через 11 часовых поясов со своими большими запасами нефти, газа, полезных ископаемых, а еще ядерных боеголовок, теперь должен стать международной парией. Это значит, что мир, который мы знали, сильно изменился. И ничто уже не будет таким, как раньше, – пишет New York Times .

Как мир может ожидать эффективности ООН , если страна во главе с военным преступником занимает место в Совбезе и может наложить вето на любую резолюцию? Как миру эффективно бороться с изменениями климата без сотрудничества с самой большой по территории страны на планете? Как США сотрудничать с Россией по решению вопроса ядерной программы Ирана, когда доверия к Москве нет? Как изолировать и ослаблять столь обширную страну, зная, что ее распад может быть не менее опасен, чем когда она сильна? Как кормить и снабжать энергией мир, когда РоSSия среди крупнейших экспортеров нефти, пшеницы и минеральных удобрений? Ответ на все эти вопросы один: никто не знает. Это значит, что мы входим в период геополитической и геоэкономической неизвестности, которой не было с 1989 года, а может и с 1939-го. И ситуация, скорее всего, ухудшится, прежде чем станет улучшаться. Потому что Путин теперь – загнанное в угол животное. Он не просто ужасно просчитался, начав вторжение в Украину, но и спровоцировал последствия, противоположные желаемым. Поэтому он отчаянно стремится одержать хоть какую-то военную победу любой ценой, чтобы она скрыла его провал.